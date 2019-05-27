Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede noktalayan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile de büyük oranda anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içerinde resmiyet kazanacağı iddia ediliyor. Sivasspor forması ile müthiş bir sezon geçiren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı Douglas da transfer listesinde...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 69 puanla zirvede noktalayarak şampiyonluk sayısını 22'ye yükselten Galatasaray'da keyifler yerinde.

Sarı kırmızılı takım ile 8. kez şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Fatih Terim 5 yıllık sözleşmeye imza atarken bir yandan da yeni sezonun planlarını yapmaya başladı.

Hem lig hem de Avrupa'da başarı için geleceğin takımını yaratmak isteyen deneyimli teknik adam takviyelerin yaz kampı başlangıcına yetişmesini istiyor.

Belhanda'ya resmi bir teklif yok

Ligin ikinci yarısında gösterdiği performans ile şampiyonlukta önemli rol oynayan Belhanda'ya Arap ekiplerinin talip olduğu iddia edilse de henüz resmi bir teklifin gelmediği ve Faslı oyuncunun da takımda kalmak istediği öğrenildi.

Nijeryalı genç stoper Ozornwafor'u kadrosuna katan Galatasaray'ın Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile de büyük oranda anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içerinde resmiyet kazanacağı iddia ediliyor.

Öte yandan Sivasspor forması ile müthiş bir sezon geçiren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı oyuncu Douglas'ın da sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğu gelen haberler arasında.