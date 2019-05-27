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Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu'na kötü haber

Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu'na kötü haber

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçtiğimiz yıl CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme işlemleri gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın 28 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Sanık Kaftancıoğlu'nun ilk duruşmada hazır bulunması için tebligat gönderilmesine de hükmeden heyet, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve 15 Temmuz gazilerinin de bulunduğu 8 müştekiye de duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesini kararlaştırdı. 

İddianameden

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun, ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama'', ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.

Ayrıca iddianamede, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetler nedeniyle ve yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada suça konu yaptığı paylaşımlara tek tek yer verilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlar ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşalama'' suçunu işlediği, Fransa'da öldürülen terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sakine Cansız hakkında yaptığı paylaşımlar ile terör örgütünün propagandasını yaptığı, bir kısmı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımlardan oluşan tweetleri ile de ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarını işlediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Kaftancıoğlu'nun söz konusu sosyal medyadaki paylaşımının hatırlatıldığı bir televizyon programına geçtiğimiz haftalarda katılarak hala aynı düşüncede olduğunu söylediğine de yer verildi.

Kaftancıoğlu, iddianamede yer alan ifadesine göre, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve bir tweet dışında diğer paylaşımlarının da şahsının yaptığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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