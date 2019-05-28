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Valbuena'nın yeni adresi belli oldu

Valbuena'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Mathieu Valbuena'nın yeni adresi belli oldu. Fransız futbolcu, Yunan ekibi Olimpiakos'a transfer oldu.

Olimpiakos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Valbuena'nın transferini açıkladı. 

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mathieu Valbuena artık Olimpiakos ailesinin bir üyesi" ifadeleri kullanıldı ve 34 yaşındaki oyuncunun Olimpiakos forması giydiği bir fotoğrafa yer verildi.

Mathieu Valbuena, anlaşmayı imzaladıktan sonra takımın sahibi Evangelos Marinakis ve sportif direktör Christian Karembeu ile poz verdi. Sözleşmenin detaylarıysa henüz açıklanmadı.

Fransız futbolcu, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den ayrılacağını açıklamış ve Antalyaspor maçında kulübe veda etmişti. Valbuena, sarı-lacivertli formayla geçirdiği iki sezonda 71 maça çıktı ve 12 gol, 24 asiste imza attı.

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