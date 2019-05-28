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Alibeyköy'de İşçilerin kaldığı konteynerde korkunç yangın

Alibeyköy'de İşçilerin kaldığı konteynerde korkunç yangın

Alibeyköy'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan Alibeyköy metro inşaatı şantiyesinde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Şantiye alanındaki boş konteynerde söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken ölen yada yaralanan olmadı.

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