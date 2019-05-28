Sakarya'yı deviren Karagümrük 1 Lig'de!
TFF 2. Lig play-off final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi. Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemen Belediyespor'un ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen 3. takım oldu.
TFF 2. lig ekiplerinden yükselme maçında Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-0 kazanarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen taraf olmayı başardı.
Mücadeleye damga vuran isim ise resital yapan Erkan Zengin oldu.