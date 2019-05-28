HABER /  EKONOMİ

TürkAkım projesinin bir sonraki adımı Bosna

TürkAkım projesinin bir sonraki adımı Bosna

Sırp Bakan, projenin Bosna Hersek'in Banja Luka kentine uzatılması için proje hazırlandığını söyledi.

Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandar Antiç TürkAkım projesinin bir sonraki adımı olarak Bosna için Belgrad'tan Banja Luka'ya boru hattının uzatılması planlarının yapıldığı bilgisini verdi.

Ticaret Bakanlığı 'Blog'unda yer alan habere göre, birkaç öncelik içerecek olan bu projenin Bosna'ya doğalgaz sağlayacağını ifade eden Antiç öncellikle Banatski Dvor yeraltı depolama kapasitesinin 450 milyon metreküpten 750 milyon metreküpe çıkarılacağını, 1 milyar metreküp kapasiteli Itebej depolama tesisini inşaa edeceklerini ve Pançevo şehri dışında bir depolama tesisi daha inşaa edileceğini belirtti.

Ayrıca, bakan doğuda Zajeçar şehrinden başlayıp kuzeyde sınırdan Macaristan'ın Horgoş şehrine bağlanacak olan TürkAkım projesinin 403 km uzunluğunda olacağını, 23 belediyeden geçeceğini ve Sırbistan'ın sanayi ihtiyacını karşılayıp, yeni yatırımcılar getireceğini vurguladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Volkan Demirel teklifi
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Volkan Demirel teklifi
Abdullah Avcı, Beşiktaş'a gelmek için şart koştu
Abdullah Avcı, Beşiktaş'a gelmek için şart koştu
Ahmet Davutoğlu 'parti Kuracak mısınız?' sorusuna Yanıt Verdi
Ahmet Davutoğlu 'parti Kuracak mısınız?' sorusuna Yanıt Verdi
Alibeyköy'de İşçilerin kaldığı konteynerde korkunç yangın
Alibeyköy'de İşçilerin kaldığı konteynerde korkunç yangın
Siirt'te 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranıyordu! Etkisiz hale getirildi
Siirt'te 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranıyordu! Etkisiz hale getirildi
Vedat Muriç, Fransa'dan haber bekliyor
Vedat Muriç, Fransa'dan haber bekliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'ın yeni parti için ilk adımı bakın ne olacak! Ahmet Taşgetiren yazdı!
Ali Babacan'ın yeni parti için ilk adımı bakın ne olacak! Ahmet Taşgetiren yazdı!
Uzmanlardan tatile gidecek olanlara önemli uyarılar
Uzmanlardan tatile gidecek olanlara önemli uyarılar
Yasak Elma gelecek sezonda neler yaşanacak?
Yasak Elma gelecek sezonda neler yaşanacak?
Çin ABD'nin ekonomik baskısına boyun eğmeyecek
Çin ABD'nin ekonomik baskısına boyun eğmeyecek
Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar kim 2019 isim listesi yeni
Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar kim 2019 isim listesi yeni
Kadir suresi anlamı Türkçe tesfiri Kadır süresi okunuşu kaç kere okunur?
Kadir suresi anlamı Türkçe tesfiri Kadır süresi okunuşu kaç kere okunur?
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Çarpışma 24. bölüm fragmanı final
Çarpışma 24. bölüm fragmanı final
Yorumlar