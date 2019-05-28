TürkAkım projesinin bir sonraki adımı Bosna

Sırp Bakan, projenin Bosna Hersek'in Banja Luka kentine uzatılması için proje hazırlandığını söyledi.

Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandar Antiç TürkAkım projesinin bir sonraki adımı olarak Bosna için Belgrad'tan Banja Luka'ya boru hattının uzatılması planlarının yapıldığı bilgisini verdi.

Ticaret Bakanlığı 'Blog'unda yer alan habere göre, birkaç öncelik içerecek olan bu projenin Bosna'ya doğalgaz sağlayacağını ifade eden Antiç öncellikle Banatski Dvor yeraltı depolama kapasitesinin 450 milyon metreküpten 750 milyon metreküpe çıkarılacağını, 1 milyar metreküp kapasiteli Itebej depolama tesisini inşaa edeceklerini ve Pançevo şehri dışında bir depolama tesisi daha inşaa edileceğini belirtti.

Ayrıca, bakan doğuda Zajeçar şehrinden başlayıp kuzeyde sınırdan Macaristan'ın Horgoş şehrine bağlanacak olan TürkAkım projesinin 403 km uzunluğunda olacağını, 23 belediyeden geçeceğini ve Sırbistan'ın sanayi ihtiyacını karşılayıp, yeni yatırımcılar getireceğini vurguladı.