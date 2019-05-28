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Ali Babacan'ın yeni parti için ilk adımı bakın ne olacak! Ahmet Taşgetiren yazdı!

Ali Babacan'ın yeni parti için ilk adımı bakın ne olacak! Ahmet Taşgetiren yazdı!

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, bugünkü köşesine uzun zamandır parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'la ilgili önemli bir bilgiyi paylaştı. Taşgetiren, Babacan'ın ülke meseleleri üzerine dosyalar hazırladığını yazdı.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, iki yeni parti kurulacağı yönündeki iddiaları köşesine taşıdı. Ahmet Taşgetiren, Karar'da "AK Parti bünyesinde iki hareketli alan" başlığıyla yayımlanan yazısında "İki hareket var Ak Parti bünyesinde. Biri Ahmet Davutoğlu merkezli, diğeri Ali Babacan. Ali Babacan biraz da Abdullah Gül ile alakalı. Her iki hareket henüz rüşeym halinde. Rüşeym, yani embriyon, tohum özü, oğulcuk. Hani ana kovandan ayrılıp yeni bir küme oluşturan yapı" ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 sayfalık bir eleştiri metni yayınladığını hatırlatan Taşgetiren, "Ali Babacan eksenli grup da ülke meseleleri üzerine dosyalar hazırlıyor. Hem mevcudun analiz edildiği hem gelecek perspektiflerini içeren dosyalar" dedi. Taşgetiren şöyle devam etti:

Bir yanda Abdullah Gül, Ali Babacan, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Beşir Atalay var. Ekonomi, yargı, çözüm süreci vs’nin ana aktörleri. Bildiğim kadarıyla Abdullah Gül işin ön aktörü değil, olmak da istemiyor, ama katkıda bulunacak.  

Davutoğlu toplantılarla manifestonun içini dolduracak

Davutoğlu'nun artık siyasi literatürde ‘Manifesto’ diye anılan bir çıkış yaptığını hatırlatan Taşgetiren, o manifestodaki her maddenin bir tür petek kabul edildiğini ve illerde yapılacak toplantılarla, Ankara’da ‘Devlet yapılanması’, Diyarbakır’da ‘Kimlik Meselesi’, Konya’da ‘Din-Devlet-Siyaset ilişkileri...’ gibi ‘İçinin doldurulmasının’ ön görüldüğünü yazdı. 

Ali Babacan eksenli grup da, ülke meseleleri üzerine dosyalar hazırlıyor

Ali Babacan'ın sonbahar gibi kamuoyunun önüne çıkacağını aktaran Taşgetiren ''Ali Babacan eksenli grup da, ülke meseleleri üzerine dosyalar hazırlıyor. Hem mevcudun analiz edildiği hem gelecek perspektiflerini içeren dosyalar'' ifadesini kullandı.

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