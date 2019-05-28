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Siirt'te 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

Siirt'te 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

SİİRT Tillo'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 600 bin TL ödülle aranan Naif Meral olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt'in Tillo ilçesinde yürütülen operasyonlarda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 

Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu

Siirt'in Tillo ilçesinin Çınarlısu köyü kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu" devam ediyor. 

Operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 

Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu

Teröristlerden birisinin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de yer alan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar od adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edildi.

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