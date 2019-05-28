AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!

Yıldırım da kendi hesabından, "Yola çıktığımız ilk günden beri gayemiz millet, işimiz millet, gücümüz millet oldu. Hayal edilemeyenleri gerçekleştirdik. İmkansız olan biraz zamanımızı aldı. Bu millet için ne söylediysek yaptık. Bu şehir için de hayal edilen neyse yine biz yaparız" dedi.