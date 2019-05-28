Uzmanlardan tatile gidecek olanlara önemli uyarılar

Havaların ısındığı ve yazın başladığı bugünlerde uzun bayram tatili nedeniyle sıcak bölgelere gidecek olanlar için Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Uğur Coşkun önemli uyarılarda bulundu.

Güneş ışınlarına fazla maruz kalınmasının malign melanom başta olmak üzere cilt kanserlerine yol açtığının bilindiğini söyleyen Prof. Coşkun, yakın zamana kadar var olan güneşten kaçınmak iyidir görüşünün son dönemde Hoel ve arkadaşları tarafından “Int J Environ Res Public Health” dergisinde yayınladıkları makaleden sonra tartışmaya açıldığını belirtti.

Bu makalede güneş ışınlarının faydasının sanılanın aksine sadece kemik sağlığına sınırlı olmadığının belirtildiğini söyleyen Prof. Dr. Uğur Coşkun, vücuttaki yeterli D vitamini düzeyini sağlamada dışarıdan alınan D vitaminlerinin asla güneş ışığının yerini dolduramadığını söyledi.

Meme kanseri riski

Düşük D vitamini düzeyleri ile daha yüksek seviyelerin karşılaştırıldığında, düşük D vitamini düzeyi olan kişilerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 100, meme kanseri riskinin ise bir çalışmada yüzde 37 başka bir çalışmada yüzde 400 arttığının belirtildiğini söyledi.

İdeal D vitamini düzeylerinin ancak güneş ışığı sayesinde elde edilebileceğini belirten Prof. Dr. Coşkun, yazlık kıyafetler ile en az 30 dakikalık haftada 3 gün güneş ışınına maruz kalmak ortalama bir D vitamini düzeyi sağlarken, ideal D vitamini düzeyi için bunun daha fazla olması gerektiğini belirtti ve bahar ve kış dönemlerinde bu düzeyleri elde etmek için güneş ışınlarından daha fazla faydalanmak gerektiğini belirtti.

Cilt yanıklarına dikkat

Fakat güneş ışığından faydalanırken cilt yanıklarından kaçınmanın önemini belirten Prof Dr. Coşkun, yanık olması durumunda cilt kanseri riskinin arttığını belirtti. Yanıktan koruyan güneş kremlerinin D vitamini sentezini sağlayan ultraviyole B ışınlarını da engellendiğini, bu nedenle özel olarak D vitamini sentezi için program yapıp, güneş kremi kullanılmadan 5-10 dakikalık artırmalarla yanık olmayacak şekilde 30 dakika öğlen saatlerinde güneşlenmeyi öneren Prof.Dr.Uğur Coşkun, bunun dışındaki ilave güneşlenmelerde hem ultraviyole A hem de ultraviyole B ışınına karşı 30 ve üzeri koruma faktörleri, her iki ışına karşı filtre içeren güneş gözlüğünün ve geniş kenarlı şapkanın kullanılması gerektiğine işaret etti.

Özellikle çocukları yanıklardan korumanın çok önemli olduğunu belirten Prof.Dr.Uğur Coşkun, güneş ışınlarına maruziyetin fazlası ve azının kanserle ilişki olabileceğini belirtti.