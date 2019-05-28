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Çin ABD'nin ekonomik baskısına boyun eğmeyecek

Çin ABD'nin ekonomik baskısına boyun eğmeyecek

CNBC News'in Çin'in resmi haber ajansı Xinhua’ya dayandırdığı haberinde, ABD’nin ekonomik taleplerinin Çin'in 'temel çıkarlarına' aykırı oduğu belirtildi.

ABD ve Çin arasında derinleşen ticaret anlaşmasızlığının Washington’ın kamu iktisadi kuruluşlarına yönelik şikayetleri, sahip olunan teknolojinin kötüye kullanımı ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali konularına odaklandığı belirtildi.

Temel çıkarlarına aykırı

ABD ve Çin arasında ticaret görüşmeleri Çin’in yabancı şirketlere tutumuna odaklanırken, Pekin, Amerika’nın Çin’in ekonomik yapısına yönelik  ana şikayetinin ‘temel çıkarlara' aykırı olduğunu belirtti.

Buradan yapılan çıkarım, ekonomik yapıya yönelik konuların müzakereye açık olmadığı yönünde.

Çin kendi ekonomisini kendi yönlendirecek

Daha önce, ‘temel çıkar’ konusu Pekin tarafından ‘Tayvan’ gibi topraklarla ilgili hususlar söz konusu olduğunda kullanılmıştı. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan bir yorumda Çin’in ekonomisini nasıl yönlendireceğine dair tüm konulara kendisinin karar vereceğini vurgulandı.

Ayrıca makalede ABD’nin Asya devi olan Çin ile sürdürdüğü ticaret savaşının küresel büyümeye verdiği zararlar beş başlıkta toplandı ve ABD’nin müzakerelerde kamu iktisadi teşebbüslerinin gelişiminin durdurulması gibi konularda küstahça taleplerinin olduğu belirtildi.

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