Deniz Zeyrek'ten bomba İmamoğlu çıkışı: Bunun bir örneğini canlı canlı yaşadık

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Deniz Zeyrek, "Koy fotoğrafı, döşe altını" başlığıyla yayımlanan yazısında "Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün gece HaberTürk TV'de yaptığımız programda, bunun bir örneğini canlı canlı yaşadık" değerlendirmesi yaptı.

Deniz Zeyrek, "Ben yetişemedim. Eskiden bazı bulvar gazetelerinde fotoğraf altı yazılarının uzmanları varmış. Ellerine yarı erotik bir fotoğraf geçtiğinde otururlarmış karşısına, birbirinden yaratıcı metinler yazarlarmış. Fotoğraflarla metinler arasında gerçekte bağlantı olmadığı halde, büyük ilgi görürmüş. Tan Gazetesi'nin eski sayılarına bakarken bulduğum en masumane başlık ‘Bıyıklı Türk erkeklerini çok sevdik, öpüşürken dişlerimiz fırçalandı’ olmuştu" diye yazdı.

"Ne olabilir ki gelin Türkiye'yi hep birlikte yönetelim"

Zeyrek, "Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, İmamoğlu'na ‘PKK'ya FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerinden İstanbul üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olabilir mi’ sorusunu yöneltti. İmamoğlu da şu yanıtı verdi: ‘Ne olabilir ki gelin Türkiye'yi hep birlikte yönetelim. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 24 Haziran seçimlerinde yetki alanlar.." diye yazdı.

"Viral olarak yayılmaya başladığına dikkat çekti"

Zeyrek, "Daha biz reklam arasındaydık, Mehmet Akif Ersoy, İmamoğlu'nun konuşmasının sadece 'Ne olabilir ki gelin Türkiye'yi hep birlikte yönetelim' bölümünün alınarak, sosyal medyada 'PKK ve FETÖ'ye gelin hep birlikte yönetelim mesajı' şeklinde viral olarak yayılmaya başladığına dikkat çekti." dedi.

"O şahıs Büyükşehir Belediyesi çalışanı"

Zeyrek, yazısını şöyle sürüdürdü: İmamoğlu ve ekibi, mesajın çıkış noktasına bakar bakmaz, ‘o şahıs Büyükşehir Belediyesi çalışanı’ yorumunu yaptı. Gerçekten inanılmazdı. Gözümüzün önünde olan bir konuşmanın nasıl çarpıtıldığına bizzat şahit olmuştuk.

"Artık işe yaramıyor, yapmayın böyle şeyler"

Yapanlar, yaptıkları işin ve sonuçlarının ciddiyetinin farkında olmayabilir ama başta Sayın Yıldırım olmak üzere siyasetçiler bunu yapanlara "artık işe yaramıyor, yapmayın böyle şeyler" uyarısı yapabilirler. İster gazete, dergi, TV olsun, ister sosyal, medya ancak böyle normalleşir.

Zeyrek'in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz...

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