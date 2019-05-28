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Asamoah Gyan, Kayserispor’a haciz gönderdi

İhlas Haber Ajansı
Asamoah Gyan, Kayserispor’a haciz gönderdi

Ganalı yıldız Asamoah Gyan, İstikbal Mobilya Kayserispor’a haciz gönderdi.

Sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, haciz şoku yaşadı. Sezonu mutlu noktalandırmanın keyfini yaşayan sarı kırmızılı kulüp, Gyan’ın haciz girişimi ile şok oldu. 

Sarı kırmızılı kulüp ile olan 2 yıllık sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, alacağı olan 435.000 Avro ücretin uzun süredir ödenmemesinden ötürü avukatı aracılığıyla kulübe haciz gönderdi. 
Kulüp avukatı Orhan Taşçı’nın devreye girmesi ile haciz işlemi sona erdi ve ödeme icin ikinci kez süre istendi. 


4 gol attı haciz gönderdi
Sarı Kırmızılı forma altında bu sezon 4 gole imza atan Asamoah Gyan, geçtiğimiz günlerde aynı alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla haciz mektubu göndermiş ve ödeme için kendisine süre verilmişti. 

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor borçlu bir kulüp. Geçmişten gelen çok ciddi borçlar var. Bankalardan alınan ciddi paraların faizleri var. Gelecek sezon için herkes taşın altına elini koymalı. 2 senedir benim katkılarım var. Ben ve benim gibi kişilerin çabaları ile bu kulüp ayakta kalamaz" yorumunda bulundu. 

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