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Dolar yine yukarı yönlü harekete geçti! Piyasalar tedirgin oldu

Dolar yine yukarı yönlü harekete geçti! Piyasalar tedirgin oldu

Dolar/TL güne yukarı yönlü başlayarak 6.0731'de, euro ise 6.7924 TL'den el değiştiriyor.

Dolar/TL, ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere bir çok küresel piyasanın dün resmi tatil nedeniyle kapalı olması ile birlikte düşük hacimli ve aşağı yönlü bir seyir izledi.

Dolarda son durum

TL cinsi varlıklar kazandırdı

Dolar endeksinin düşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava dolar/TL'yi düşürürken, TL cinsi varlıklar kazandırdı.

Merkez Bankası'nın döviz hamlesi

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yabancı para hesaplarında zorunlu karşılıkların 200 baz puan artırılmasıyla kur 6.03'e kadar indi.

Gece yükseliş kaydetti

Dolar endeksi gece yükseliş kaydederken, 28 Mayıs günü dolar 6.0731 liradan el değiştiriyor. Euro ise 6.7924 liradan işlem görüyor.

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