Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Volkan Demirel teklifi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitmek üzere olan Volkan Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı belli oldu.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkmak için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği de belli oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın “Kalsın” raporuna rağmen yönetimin sıcak bakmadığı deneyimli eldivene Emre Belözoğlu'nun kefil olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de kalsın talebi

Fenerbahçe'ye geri dönecek deneyimli oyuncunun Başkanvekili Semih Özsoy ile yaptığı görüşmede Volkan Demirel’in kalmasını istediği belirtildi.

Kontrat yenileyecek

ABD'ye gitmeyi düşünen Volkan Demirel'in bu gelişme üzerine Fenerbahçe ile kontrat yenilemesi bekleniyor.

''Sahada yanımda olmanı istiyorum''

Ersun Yanal ise Volkan ile yaptığı görüşmede "4. yıldızı takarken senin bu takımın kaptanı olarak sahada yanımda olmanı istiyorum" dediği öğrenildi.

İrfan Can ve Visca için aracı oldu

Öte yandan Emre Belözoğlu, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın transferi için aracı oldu. Fenerbahçe, bu iki ismi kadrosuan aktmak için yoğu uğraş içerisinde.