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Prof. Dr. Mehmet Okuyan’dan Cübbeli Ahmet'e çok sert tepki! İki yüzlü

Prof. Dr. Mehmet Okuyan’dan Cübbeli Ahmet'e çok sert tepki! İki yüzlü

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Okuyan kendisini eleştiren Cübbeli Hocaya çok sert tepki gösterdi. Okuyan ''gidip millete saatlerce ‘israf etmeyin’ de fakir peygamberi anlat fakir sahabeyi anlat ondan sonra kendin sırça köşklerde yaşa bu iki yüzlülüktür'' dedi.

TV8’de yayınlanan Emre Dorman ile Aklımdaki sorular programında Prof. Dr. Mehmet Okuyan’ın konuşması gündeme oturdu. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nun “(Mehmet) Okuyan gibiler Kur’an’ı yanlış mânâlandırdıkları için Resûlullâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’den beddua almışlardır” diyerek hedef aldığı Prof. Dr. Mehmet Okuyan TV8’de “Verdin mi tripleks villanın zekatını” diyerek yaptığı konuşma dikkat çekti. Okuyan o konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

Sonra kendin sırça köşklerde yaşa bu iki yüzlülük

“Hocanın oturduğu eve bak bindiği arabaya bak beni ilgilendirmez bir tarafa. Ama diğer tarafı beni ilgilendiriyor. Gidip millete saatlerce ‘israf etmeyin’ de fakir peygamberi anlat fakir sahabeyi anlat ondan sonra kendin sırça köşklerde yaşa bu iki yüzlülük ama.

Sen Ramazanı kazanç aracı yapıyorsun

Sonra ‘toplum niye dönüşmüyor’ niye dönüşsün beyim. Sen Ramazanı kazanç aracı yapıyorsun. Hani dağıtacaktın.  Biz neredeyse ödemelerimizin şişkin olanlarını Ramazan’a ayırıyoruz. Ramazan da ruhuna gelecekti bedenine değil beyim sen de verecektin.

Zekat gelirden gelirmiş hayır efendim

Samimi olacak. Evden, arsadan, binadan zekat yok. Zekat gelirden gelirmiş hayır efendim. Zekat maldan gelir. Neymiş mal taşınmaz görürsün Ali İmran suresinde ne diyor Allah-u Teala.”

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