Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu

Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turuna katıldı.

Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu - Sayfa 1

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turuna katıldı. Uçuştan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, teknik direktör tartışmalarıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

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Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu - Sayfa 2

Orman, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Beşiktaş ile Dorak Tur arasındaki anlaşma gereği kubbesi takımın logosuyla kaplı olarak 25 Nisan'dan beri uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonuyla peribacalarını kuş bakışı izledi.

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Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu - Sayfa 3

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına gelen Orman, kızı Nazlı ile birlikte sıcak hava balonlarının hazırlıklarını izledi

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Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu - Sayfa 4

Orman ve beraberindekiler balonun sepetine bindikten sonra kalkış için son hazırlıklar yapıldı. Ancak bu arada Fikret Orman, rahatsızlanan kızı ile birlikte yeniden sepetten inerek alandaki minibüste bir süre bekledi.

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