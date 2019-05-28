Ekonomik güven endeksi açıklandı işte Mayıs ayı verileri

TÜİK, mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, nisan ayında 84,7 olan ekonomik güven endeksi mayıs ayından yüzde 8.5 düşerek 77.5 puana geriledi. Alt endekslerde en düşük seviye ise 49,8 ile inşaatta görüldü.
Ekonomik güven endeksi nisan ayında 84,7 iken, mayıs ayında %8,5 oranında azalarak 77,5 oldu.
Ekonomik güven endeksindeki azalış tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Mayıs ayında tüketici güven endeksi 55,3 değerine, reel kesim güven endeksi 94,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89,9 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi.