SON DAKİKA
TSK'dan son dakika operasyon komandolar Kuzey Irak'a girdi ATAK helikopterleri vuruyor işte ilk görüntüler Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Ekonomik güven endeksi açıklandı işte Mayıs ayı verileri

Ekonomik güven endeksi açıklandı işte Mayıs ayı verileri

TÜİK, mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, nisan ayında 84,7 olan ekonomik güven endeksi mayıs ayından yüzde 8.5 düşerek 77.5 puana geriledi. Alt endekslerde en düşük seviye ise 49,8 ile inşaatta görüldü.

Ekonomik güven endeksi nisan ayında 84,7 iken, mayıs ayında %8,5 oranında azalarak 77,5 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki azalış tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 55,3 değerine, reel kesim güven endeksi 94,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89,9 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
12 ay geri ödemesiz 500 bin TL destek KOBİ'lere yeni paket açıklandı
12 ay geri ödemesiz 500 bin TL destek KOBİ'lere yeni paket açıklandı
Slimani Süper Lig'e geri dönüyor
Slimani Süper Lig'e geri dönüyor
Dolar yine yukarı yönlü harekete geçti! Piyasalar tedirgin oldu
Dolar yine yukarı yönlü harekete geçti! Piyasalar tedirgin oldu
Binali Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı
Binali Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı
TSK'dan son dakika operasyon komandolar Kuzey Irak'a girdi
TSK'dan son dakika operasyon komandolar Kuzey Irak'a girdi
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Volkan Demirel teklifi
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Volkan Demirel teklifi
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Mehmet Okuyan’dan Cübbeli Ahmet'e çok sert tepki! İki yüzlü
Prof. Dr. Mehmet Okuyan’dan Cübbeli Ahmet'e çok sert tepki! İki yüzlü
Oğuz Haksever Yassıada gafı NTV'de olay oldu açıklama geldi
Oğuz Haksever Yassıada gafı NTV'de olay oldu açıklama geldi
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
TÜBİTAK'a 5 personel alınacak son başvuru tarihi
TÜBİTAK'a 5 personel alınacak son başvuru tarihi
Asamoah Gyan, Kayserispor’a haciz gönderdi
Asamoah Gyan, Kayserispor’a haciz gönderdi
LGS örnek sorular çözümlü sayısal bölüm soru cevapları-2019
LGS örnek sorular çözümlü sayısal bölüm soru cevapları-2019
Esra Balamir kaç yaşında aslen nereli Esra Balamir evlendi mi?
Esra Balamir kaç yaşında aslen nereli Esra Balamir evlendi mi?
TÜBİTAK personel alım başvuru tarihi TÜBİTAK başvuru şartları
TÜBİTAK personel alım başvuru tarihi TÜBİTAK başvuru şartları
Yorumlar