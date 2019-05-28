TÜBİTAK personel alım başvuru tarihi TÜBİTAK başvuru şartları

TÜBİTAK resmi gazetede yayımlanan ilana göre 5 personel alımı yapacak. TÜBİTAK'ın 5 kişiyi kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, TÜBİTAK başvuruları ne zaman başlayacak?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak.

AA'nın haberine göre; toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.