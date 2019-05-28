Abdülkadir Aksu Bülent Arınç döndü sıradakileri Fehmi Koru yazdı

Fehmi Koru, AK Parti’nin kurucu kadrosundan Bülent Arınç ve Abdülkadir Aksu'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önemli görevlere getirmesini yorumlarken, Ahmet Davutoğlu'nun da teklif gitmesi halinde kabul edebileceğini yazdı.

Bülent Arınç, yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘nun (CYİK) atanan ilk üyesi oldu. Yine aynı kadrodan Abdülkadir Aksu da Vakıflar Bankası yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Her iki isim de bir süredir partinin uzağındaydı.

AK Parti'de yaşanan bu sıcak gelişmeyi AK Parti'de uzaklaşan Abdullah Gül'ün yakın dostu Fehmi Koru, "AK Parti eskilerle barışıyor mu" başlıklı köşesinde yorumladı.

Arınç ve Aksu'nun partilerinden hiçbir zaman kopmadıklarına değinen Koru, "Rahatsızlıkları uzakta tutulmalarındandı" dedi.

Davutoğlu dönebilir

"Kişiliklerine uygun konumlar teklif edilirse onların da benzer bir tepki vereceğini ve teklifi kabul edeceğini sanıyorum." diye yazan yazar, o isimlerden birinin de Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti.

"Sesinin duyulması ve görüşlerine ilgi gösterilmesini istediği belli oluyor" dediği Davutoğlu için yazısına şöyle devam etti:

"Ona yeniden AK Parti içerisinde veya Cumhurbaşkanlığı kadrolarında yer açılması bir dizi yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracak, fuzuli bir parti girişimine harcanabilecek emeklerin heba olmasını da engelleyecektir.

Kimler gider, kimler kalır?

Görüşümü bir kez daha hatırlatayım: Cumhurbaşkanı hala gönüllerinden AK Parti’yi silememiş isimleri görevlendirmekle isabetli bir iş yapmış oluyor; davetini kabul edenler de öyle…

Davetin kimlere kadar uzanacağını bilmek şu sırada imkansız; ancak kritik eşik değerindeki İstanbul seçimi öncesinde yeni yakınlaşmalar yaşanması beni hiç şaşırtmaz."

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