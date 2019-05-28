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Binali Yıldırım İmamoğlu'yla ortak yayına çıkma şartını açıkladı

Binali Yıldırım İmamoğlu'yla ortak yayına çıkma şartını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'yla ortak yayına çıkma çağrısıyla ilgili "Tek bir şartla çıkarım. Sadece İstanbul'u konuşacağız" dedi.

Binali Yıldırım, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

AK Parti İBB adayı Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla ortak yayın yapma konusuna ilişkin konuştu. Yıldırım, "Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız." dedi.

İBB Başkanlığı seçiminde saat 23.25'te seçimi kazandığını açıklayan Binali Yıldırım konuyla ilgili sorulan soru üzerine şunları söyledi:

"Bu bir hataysa benim"

"Bu açıklamaya ihtiyaç vardı. Çünkü bu açıklamadan sonra sandık kurullarındaki arkadaşlarımız demoralize olurlardı. Arkadaşlar simülasyon yaptı, yüzde 98'den fazlası açılmış, bundan sonrası değişmeyecek dediler. Ben de bu açıklamayı yaptım.Ben bu açıklamayı yaptım. Bu bir hataysa hata benim"

Ortak yayın çağrısı

Yıldırım, İmamoğlu'yla birlikte ortak yayın konusuyla ilgili sorulan soru üzerine "Bize sordular olabilir dedik. Ona sordular o da 'Olabilir' dedi. Bunun zamanlaması ilerde planlanır. Yine aynı şeyi söylüyorum birlikte karar vermek lazım.

''İstanbul adayıysak İstanbul'u konuşmamız lazım''

Kiminle hangi kanalda yapacağımız meselesi benim açımdan fark etmez. Ben her kanala çıkarım. Diğerleri de istiyor. Her türlü her yerde oluruz. Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil. İstanbul'a haksızlık etmek istemem. İstanbul adayıysak İstanbul'u konuşmamız lazım" dedi.

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