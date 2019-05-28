Didem Arslan Yılmaz ile Nagehan Alçı arasındaki diyalog

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önceki gün Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Seçim gündemine ilişkin sorulara cevap veren İmamoğlu'nun yanı sıra Didem Arslan Yılmaz'ın Nagehan Alçı ile girdiği bir diyalog çok konuşuldu.

İşte o çok konuşulan diyalog;



Nagehan Alçı: “Klasik CHP çizgisinin dışındasınız”

Ekrem İmamoğlu: “Klasik CHP derken?”

Didem Arslan Yılmaz: “Nagehan’ın CHP alerjisi var da...”