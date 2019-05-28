MEDYA

Erkenci Kuş 44. bölüm fragmanı

Erkenci Kuş dizisi 44. yeni bölümüyle 11 Haziran 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Erkenci Kuş'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş'un yeni bölümünde neler olacak? Erkenci Kuş 11 Haziran 2019 Salı akşamı Star'da...

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaraylı Diagne'den açıklama
Galatasaraylı Diagne'den açıklama
Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu'na kötü haber
Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu'na kötü haber
Esad YPG/PKK ile petrol için el sıkıştı
Esad YPG/PKK ile petrol için el sıkıştı
Hulusi Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti
Hulusi Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti
Kayseri'de şantajla cinsel istismar iddiasına 33 yıl hapis istemi
Kayseri'de şantajla cinsel istismar iddiasına 33 yıl hapis istemi
Ekrem İmamoğlu: YSK Demokrasi sürecine darbe vurdu
Ekrem İmamoğlu: YSK Demokrasi sürecine darbe vurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzgun 16. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Kuzgun 16. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm fragmanı sezon finali
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm fragmanı sezon finali
Yasak Elma gelecek sezonda neler yaşanacak?
Yasak Elma gelecek sezonda neler yaşanacak?
Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
Muğla'da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
Muğla'da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
Arka Sokaklar 520. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 520. bölüm fragmanı
İstanbul Pendik'te lüks aracıyla drift yapan sürücü yakalandı
İstanbul Pendik'te lüks aracıyla drift yapan sürücü yakalandı
Çarpışma 24. bölüm fragmanı final
Çarpışma 24. bölüm fragmanı final