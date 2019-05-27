Van'da kızlarının cansız bedenini gören anne ve baba dayanamadı

VAN’ın Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj göletine düşen Evin Çiçek’i (7) arama çalışmaları sonuçlandı.

Van’dan gelen jandarma ve polis su altı ekipleri, Evin’in önceki düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkardı.

Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Anne Sabriye ile baba Esat Çiçek, kızları Evin’in cesedinin ambulanstan indirilmesi sırasında bayıldı.

Hastanedeki sağlık personelleri tarafından sedye ile taşınan Çiçek çifti, müşahade altına alındı.

Cesedin, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.