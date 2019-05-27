Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Sayın Mevlüt Uysal döneminde sonra bizim ilavemizle Meclis'e, komisyona gelen imzalanan bir sözleşmeye sayın Binali Yıldırım niye imza atar? Seçim döneminde, '85 lira akbili 40 lira yapacağım' dediğimde, 'Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz?' diye fırça attılar. Sonra biz yaptık dediler" diye konuştu.