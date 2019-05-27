GÜNCEL

Suyu çekilen Manavgat Şelalesi'nde tehlikeli yolculuk

Antalya'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi’nde su seviyesi günlük değişiklik gösterirken, suyun azalmasıyla birlikte şelalenin karşı tarafına yürüyerek geçmeye çalışan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı.

Manavgat ırmağında su seviyesi ırmak üzerinde bulunan barajlarda elektrik üretiminin yapılıp yapılmamasıyla değişiklik gösteriyor. Bir gün önce şelaleye gelen vatandaş şelaleyi taşmış vaziyette görürken, bir gün sonra aynı şelaleyi kurumuş halde görebiliyor. Su seviyesinin düştüğü şelalede ortaya ilginç görüntüler çıktı. Şelaleye gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Diğer taraftan Manavgat Büyük Şelale Tesislerinin karşı tarafında Ulukapı Mahallesi'nden demir korkulukları aşarak ırmak kenarına inen çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı. Küçük yaştaki çocuklar, her yıl onlarca kişinin boğulduğu şelalenin üzerinden yaya olarak karşıya geçmek isterken görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bazı çocukların şelalenin çağladığı bölüme balıklama atladığı görüldü. 

Şelalenin karşısının demir korkuluklarla çevrili olduğunu belirten vatandaşlar, “Demir korkulukların altından geçmek suretiyle içeri girenler büyük tehlike yaşıyor. Yetkililerden bir an önce gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaraylı Diagne'den açıklama
Galatasaraylı Diagne'den açıklama
Avusturya'da Kurz liderliğindeki hükümet düştü
Avusturya'da Kurz liderliğindeki hükümet düştü
Galatasaray'da Hasan Şaş'a kötü haber!
Galatasaray'da Hasan Şaş'a kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı
CHP Sözcüsü Öztrak'tan dikkat çeken açıklamalar: Yeni saldırılara göz kırpılıyor
CHP Sözcüsü Öztrak'tan dikkat çeken açıklamalar: Yeni saldırılara göz kırpılıyor
Bursaspor Başkanı'na şok soruşturma
Bursaspor Başkanı'na şok soruşturma
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Oğuz Haksever'i yakacak görüntü! Erdoğan Yassıada videosu olay
Oğuz Haksever'i yakacak görüntü! Erdoğan Yassıada videosu olay
Hırsızlar kaçtı, polis kovaladı
Hırsızlar kaçtı, polis kovaladı
Kadir suresi anlamı Türkçe tesfiri Kadır süresi okunuşu kaç kere okunur?
Kadir suresi anlamı Türkçe tesfiri Kadır süresi okunuşu kaç kere okunur?
Anne ve oğlu ölümden döndü
Anne ve oğlu ölümden döndü
10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı
10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı
LGS örnek sorular çözümlü sayısal bölüm soru cevapları-2019
LGS örnek sorular çözümlü sayısal bölüm soru cevapları-2019
Evin’in cesedi gölette bulundu
Evin’in cesedi gölette bulundu
Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor kılınacak namazı
Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor kılınacak namazı