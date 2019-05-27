Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Gül ve Davutoğlu yorumu!

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracakları iddiası uzun zamandır konuşuluyor ancak henüz bir adım atılmış değil. Ahmet Davutoğlu’nun manifestosu sonrası Abdullah Gül’den de YSK kararına tepki gelmiş ve iki isim ilk defa açık şekilde rahatsızlıklarını ortaya koymuştu.

Usta gazeteci Ali Bayramoğlu Gül ve Davutoğlu’nun bu tavırlarını değerlendirdi. Bayramoğlu ''ilk defa Davutoğlu da Gül de AK Parti’nin aleyhine olabilecek bir seçimde ilk kez açık bir pozisyona girdi. İmamoğlu’nun yanına geçmediler ama Ak Parti’nin karşısına geçtiler'' dedi. İşte Bayramoğlu’nun o açıklamaları