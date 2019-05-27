Demet Akbağ'dan iki ay sonra bir ilk

Eşi Zafer Çika'nın ölümüyle sarsılan ve zor günler geçiren Demet Akbağ'ın yüzü gülmeye başladı. Demet Akbağ, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı. Akbağ, Fatih Terim’in ailesiyle birlikte objektiflere ilk kez gülerken takıldı. Demet Akbağ ve oğlu Ali'nin tezahüratları ve mutlu anları Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in telefonunun kamerasına yansıdı. Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın koyu bir Galatasaraylı olduğu biliniyordu.