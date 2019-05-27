MEDYA

Elimi Bırakma 43. bölüm fragmanı sezon finali

Elimi Bırakma dizisi 43. sezon finali bölümüyle 2 Haziran 2019 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Elimi Bırakma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Elimi Bırakma 42. sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 2 Haziran 2019 Pazar akşamı TRT 1'de...

Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk, ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatayspor'un rakibi Gazişehir Gaziantep oldu
Hatayspor'un rakibi Gazişehir Gaziantep oldu
Bolu Dağı'nda feci kaza: 1 ölü 13 yaralı
Bolu Dağı'nda feci kaza: 1 ölü 13 yaralı
Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş! Hadi oradan
Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş! Hadi oradan
Mehmet Topal'a tepkilere Ersun Yanal'dan sitem
Mehmet Topal'a tepkilere Ersun Yanal'dan sitem
Fenerbahçe Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalk Gidelim 73. bölüm fragmanı sezon finali
Kalk Gidelim 73. bölüm fragmanı sezon finali
Leke 7. bölüm 2. fragmanı
Leke 7. bölüm 2. fragmanı
Hercai 12. bölüm fragmanı sezon finali
Hercai 12. bölüm fragmanı sezon finali
Binali Yıldırım: Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın
Binali Yıldırım: Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın
Bolu Dağı'nda feci kaza
Bolu Dağı'nda feci kaza
Avlu 44. bölüm fragmanı
Avlu 44. bölüm fragmanı
Erdoğan: 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim
Erdoğan: 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim
Söz 84. bölüm 2. fragmanı final
Söz 84. bölüm 2. fragmanı final