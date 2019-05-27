MEDYA

Leke 7. bölüm 2. fragmanı

Leke dizisi 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke 7. yeni bölümüyle 28 Mayıs 2019 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Leke'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Leke 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke'nin yeni bölümünde neler olacak? Leke 28 Mayıs 2019 Salı akşamı Kanal D'de...

Dizi; yetiştirme yurdunda büyümüş hukuk öğrencisi Yasemin ve iş hayatında başarılı olan ancak özel hayatında kadınlara mesafeli ve güvensiz olan Cem'in saf ve temiz aşklarını konu alıyor.

Aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışan, hayatını işitme engelli erkek kardeşine adayan Yasemin karakterine dizide güzel oyuncu Melis Sezen hayat veriyor.

Geçmişte ailesinin parçalanmasına tanık olan, atlatamadığı bu travma nedeniyle kadınlarla arasında mesafe olan Cem'i ise başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

Kalbi kırık ve yaralı iki ruhun eşsiz aşk hikayesini anlatan Leke, izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatayspor'un rakibi Gazişehir Gaziantep oldu
Hatayspor'un rakibi Gazişehir Gaziantep oldu
Bolu Dağı'nda feci kaza: 1 ölü 13 yaralı
Bolu Dağı'nda feci kaza: 1 ölü 13 yaralı
Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş! Hadi oradan
Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş! Hadi oradan
Mehmet Topal'a tepkilere Ersun Yanal'dan sitem
Mehmet Topal'a tepkilere Ersun Yanal'dan sitem
Fenerbahçe Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Binali Yıldırım: Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın
Binali Yıldırım: Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın
Bolu Dağı'nda feci kaza
Bolu Dağı'nda feci kaza
Hercai 12. bölüm fragmanı sezon finali
Hercai 12. bölüm fragmanı sezon finali
Erdoğan: 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim
Erdoğan: 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yassıada mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yassıada mesajı
Avlu 44. bölüm fragmanı
Avlu 44. bölüm fragmanı
Kayseri'de yaşlı çift bahçelerinde ölü bulundu
Kayseri'de yaşlı çift bahçelerinde ölü bulundu
Söz 84. bölüm 2. fragmanı final
Söz 84. bölüm 2. fragmanı final