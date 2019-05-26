25 Mayıs Türkiye Gündemi

Binali Yıldırım'dan ekrem İmamoğlu mesajı! Protestoları doğru bulmuyorum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum" dedi.

Süleyman Soylu'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler

Süleyman Soylu, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Soylu; ''Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank: Yerli otomobil elektrikli olacak

Mustafa Varank, Yerlileştirme Ürün Programı'na yönelik çalışmaların bittiğini belirterek, "Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz." dedi.

Abdullah Öcalan yine avukatlarıyla görüştü

Abdullah Öcalan'la avukatları arasında yine bir görüşme gerçekleşti. Avukatları Öcalan'ın mesajı için 'tüm çevrelerden nasıl bir karşılık verileceğini 30-40 gün sonra anlarız' açıklamasında bulundu.

İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi. Ancak bunlar beni rahatsız etmedi" dedi.