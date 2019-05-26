25 Mayıs Türkiye Gündemi
25 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...
Binali Yıldırım'dan ekrem İmamoğlu mesajı! Protestoları doğru bulmuyorum
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum" dedi.
Süleyman Soylu'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
Süleyman Soylu, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Soylu; ''Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez" ifadelerini kullandı.
Mustafa Varank: Yerli otomobil elektrikli olacak
Mustafa Varank, Yerlileştirme Ürün Programı'na yönelik çalışmaların bittiğini belirterek, "Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz." dedi.
Abdullah Öcalan yine avukatlarıyla görüştü
Abdullah Öcalan'la avukatları arasında yine bir görüşme gerçekleşti. Avukatları Öcalan'ın mesajı için 'tüm çevrelerden nasıl bir karşılık verileceğini 30-40 gün sonra anlarız' açıklamasında bulundu.
İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi. Ancak bunlar beni rahatsız etmedi" dedi.