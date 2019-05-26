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Kahramanmaraş'da her yerde aranan küçük Mustafa, tarlada uyurken bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Mustafa jandarma, güvenlik korucusu, AFAD, itfaiye ekibi ve vatandaşlarca yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu.

İlçeye bağlı Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Mustafa Yanık'ın iftar vakti kaybolması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine 15 jandarma, 30 komando, 25 güvenlik korucusu, AFAD, itfaiye ekibi ve vatandaşların katılımıyla kayıp çocuk aranmaya başladı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik araması sonucu Yanık, evlerine yaklaşık 500 metre mesafedeki buğday tarlasında uyur vaziyette bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi.

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