POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: "S-400 tartışması Türkiye'nin geleceğiyle ilgilidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "S-400 tartışması sadece münferit bir olay değildir. Türkiye'nin güvenlik meselesiyle ilgili ve bu bölgedeki geleceğiyle ilgili bir meseledir." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde düzenlenen iftar programında, Milli Türk Talebe Birliğinin Türkiye'nin bugünlere gelmesinde çok önemli katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendi kökleriyle buluşması ve kendi tarihiyle barışmasında birliğin önemli yeri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Birlik, bugünün Türkiye'sinin yetişmiş insanlarının çoğu için bir mektep, ocak olmuştur. Samimiyet ve gayretle orada yakılan ateşler ülkeyi buralara taşımıştır." diye konuştu.

Dünyada son dönemde yaşanan bazı gelişmelere işaret eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Tabiri caizse, henüz adı konulmamış ama son 5-6 yıldır belkide daha uzun bir süredir başlamış bir üçüncü dünya savaşıyla karşı karşıyayız. Şu anda belki ekonomik bir savaş olarak görüyoruz, ticaret savaşları olarak görüyoruz. Bir tarafında ABD'nin, bir tarafında Çin'in olduğu, Rusya, Japonya, Hindistan, Afrika, AB'nin bu denklemin içinde yer almaya çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. Dünya tarihindeki bütün kırılmaların yaşandığı gibi bu dönemde yaşadığımız belki de önümüzdeki dönemde yaşayacağımız kırılmaların merkez üssü, tarihçilerin 'bereketli hilal' olarak tanımladığı, bir tarafında merkezinde Filistin topraklarının, doğusunda Mezopotamya'nın, kuzeyinde Anadolu kıtasının, güneyinde Suudi Arabistan çöllerinin ve Sina'nın doğusunda ise Doğu Akdeniz'in, Akdeniz'in olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz."

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