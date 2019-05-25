POLİTİKA

Erdoğan: Siyasi taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen sanatçı ve sporcular ile iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır." dedi.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk dizilerini 156 ülkede 500 milyon kişi izliyor. Hasılat paylaşımı başta olmak üzere bu alandaki sıkıntıları büyük oradan çözdüğümüze inanıyorum.

Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız.

"BU DURUM BİZİ ÇOK ÇOK ÜZMÜŞTÜR"

Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor.

Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır.

"SANATÇI VE SPORCUNUN SİYASET YAPMA HAKKI YOK MU?" ELBETTE VAR..."

Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikle kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar.

Sanatçı ve sporcu olarak toplumu etkileme ve yönlendirme gücünüzü hayırlı işlerde kullandığınız her durumda daima yanınızda yer alacağımı bilmenizi istiyorum.

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