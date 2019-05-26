MEDYA

Kardeş Çocukları 17. bölüm 2. fragmanı sezon finali

Kardeş Çocukları dizisi 17. sezon finali bölümüyle 26 Mayıs 2019 Pazar akşamı Star'da olacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeş Çocukları 17. sezon finali bölümü 2.fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları 26 Mayıs 2019 Pazar akşamı Star'da...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, 'Sosyetik güzel’' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Lig'de kirik maçlar! İki takım veda edecek
Süper Lig'de kirik maçlar! İki takım veda edecek
Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor
Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor
Beşiktaş'ta flaş Caner Erkin kararı
Beşiktaş'ta flaş Caner Erkin kararı
Bilic 4 yıl sonra dönüyor! İşte yeni takımı
Bilic 4 yıl sonra dönüyor! İşte yeni takımı
Kahramanmaraş'ta kaybolan 4 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu
Kahramanmaraş'ta kaybolan 4 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu
İspanya Kral Kupası'nın sahibi belli oldu
İspanya Kral Kupası'nın sahibi belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şoke eden görüntü! 10 aylık bebeği acımasızca dövdü
Şoke eden görüntü! 10 aylık bebeği acımasızca dövdü
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru şaşkına çevirdi: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru şaşkına çevirdi: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
E-5'de şaşkına çeviren görüntü! Kucağında bebek ile...
E-5'de şaşkına çeviren görüntü! Kucağında bebek ile...
Çukur 67. bölüm 2. fragmanı: 2. sezon 34. bölüm sezon finali
Çukur 67. bölüm 2. fragmanı: 2. sezon 34. bölüm sezon finali
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
Erdoğan: Siyasi taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi üzüyor
Erdoğan: Siyasi taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi üzüyor
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı