POLİTİKA

Süleyman Soylu 23 Haziran seçimleri için endişesini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Endişem şu; ''23 Haziran'ın İstanbul'u bir siyasal çatışmanın merkezi haline getirip, ideolojik bir kavganın merkezi haline getirecekler" dedi.

Soylu, Seyrantepe'de bir kafede Karadeniz Trabzon dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Gecenin geç saatinde kendisini karşılayanlara teşekkür eden Soylu, ramazan gecesinde vatandaşlarla bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Soylu, Türkiye'nin büyük saldırılara maruz kalmasının nedenlerine dikkati çekerek bunlara rağmen milletin dünyanın her tarafına desteğini esirgemediğini kaydetti.

Türkiye'yi zenginliğin kurtarmadığını dile getiren Soylu, "Bizi kurtaran şu halimize, ramazan iklimine ve bize bahşettiklerine ve aslında bize kazandırdıklarına sahip çıkmaktır. Bunları konuşabildiğimiz bir Türkiye var. Bunları dertleşebildiğimiz bir Türkiye var. Kulağımıza fısıldadığımız değil, kimseden korkmadığımız, ürkmediğimiz, kimsenin bizi ve düşüncelerimizi, dilimizi, zihnimizi kelepçeleyemediği bir Türkiye var. Bunu da siz sağladınız. Sizin iradeniz, ferasetiniz sağladı. Ortaya koyduğunuz irade sağladı. Nerelerden geldiğimizi biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak yaşadığı sıkıntıları anlatan Soylu, hayatının önemli bir bölümünü İstanbul'da geçirdiğini söyledi. Soylu, Türkiye'nin çok büyük mesafeler aldığını ifade ederek 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra yaşanan değişimleri anlattı. Erdoğan'ın vizyonundan bahseden Soylu, şehrin altyapısınının nasıl düzenlendiğini anlattı.

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