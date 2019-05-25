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Abdullah Avcı Başakşehir'de devam edecek mi Göksel Gümüşdağ'dan açıklama

Abdullah Avcı’nın takımdan ayrılacağı yönünde iddialara cevap veren Göksel Gümüşdağ, “Abdullah Avcı’dan başka teknik direktörle çalışmadım.

Teknik direktörlüğün ötesinde dostluk, arkadaşlığımız var. 5 yıllık sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi, efsaneyi tamamlamak istiyoruz 1 kupayla. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu takımda bir kültür oluşturdu. Biz hocayla istekliyiz beraber devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok” şeklinde konuştu. Teknik direktörlüğün ötesinde dostluk, arkadaşlığımız var. 5 yıllık sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi, efsaneyi tamamlamak istiyoruz 1 kupayla. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu takımda bir kültür oluşturdu. Biz hocayla istekliyiz beraber devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok” şeklinde konuştu. 

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