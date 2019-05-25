Abdullah Avcı Başakşehir'de devam edecek mi Göksel Gümüşdağ'dan açıklama

Teknik direktörlüğün ötesinde dostluk, arkadaşlığımız var. 5 yıllık sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi, efsaneyi tamamlamak istiyoruz 1 kupayla. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu takımda bir kültür oluşturdu. Biz hocayla istekliyiz beraber devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok” şeklinde konuştu. Teknik direktörlüğün ötesinde dostluk, arkadaşlığımız var. 5 yıllık sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi, efsaneyi tamamlamak istiyoruz 1 kupayla. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu takımda bir kültür oluşturdu. Biz hocayla istekliyiz beraber devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.