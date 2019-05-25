İstanbul’da makas yarışı yapan magandalar yakalandı

Ehliyetlerine el konularak para cezası kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntülerden plakaları tespit eden polis, 34 HM 4631 plakalı aracın sürücüsü A.K., 34 LE 1301 plakalı aracın sürücüsü C.Ş. ve 52 AEE 074 plakalı otomobilin sürücüsü Tolunay H.D.’yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen magandanlara ayrı ayrı, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, ehliyeti bulunmayan A.K.’ya ise “Sürücü belgesi geçici olarak ve tedbiren alındığı halde araç kullanmak” maddesinden ayrıca 2 bin 18 lira olmak üzere toplamda 5 bin 24 lira idari para cezası kesti. Öte yandan sürücüler A.K, C.Ş, T.H.D'nin sürücü belgesine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 45.Maddesi ve ilgili yönetmeliğin 90.maddesi uyarınca sağlık şartları nedeniyle el konuldu.