Arkadaşlarının intihar ettiğini öne süren iki kişi tutuklandı

Olay, 18 Nisan 2019 tarihinde saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan dükkanda Tunahan Hakkı Selek (21) tüfekle başından vurularak ölü bulundu. İfadelerinde iş yeri sahibi Uğur T. ve arkadaşı Mustafa K., ölen şahsın yanında getirdiği tüfek ile kafasına ateş ederek intihar ettiğini iddia etti. İki arkadaş ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ölen şahsın cansız bedeninde ve olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tüfeğin ve eşyaların duruş şeklinden şüphelendi. Polis olayın intihar olmadığını belirlerken iş yeri sahibi Uğur T. olay esnasında aşağı katta olduğunu ve silah sesi üzerine asma kata çıktığını söylerken Mustafa K. ise, ''Tunahan, getirdiği silahla oynuyordu. Ben de dipçikten tuttum. Silahı bırakmasını söylüyordum. O sırada silah ateş aldı. Nasıl ateş aldığını bilmiyorum. Kanlar içinde görünce şoka girdim. Korktuğum için intihar ettiğini söyledim'' dediği öğrenildi.

İki şüpheli ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi ve olay sonrası hazırlanan bilirkişi raporlarını inceleyen Konya Ağır Ceza Mahkemesi, olayın taksirle olmaktan çıkıp suçun nevinin değişmesi üzerine şüpheliler hakkında yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Bunun üzerine her iki şüphelide tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.