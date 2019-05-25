GÜNCEL

Arkadaşlarının intihar ettiğini öne süren iki kişi tutuklandı

Konya'da iki arkadaşının yanında kendini vurarak intihar ettiği söylenen kişinin ölümünün intihar olmadığının belirlenmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki arkadaşı yeniden yakalanarak tutuklandı.

Olay, 18 Nisan 2019 tarihinde saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan dükkanda Tunahan Hakkı Selek (21) tüfekle başından vurularak ölü bulundu. İfadelerinde iş yeri sahibi Uğur T. ve arkadaşı Mustafa K., ölen şahsın yanında getirdiği tüfek ile kafasına ateş ederek intihar ettiğini iddia etti. İki arkadaş ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ölen şahsın cansız bedeninde ve olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tüfeğin ve eşyaların duruş şeklinden şüphelendi. Polis olayın intihar olmadığını belirlerken iş yeri sahibi Uğur T. olay esnasında aşağı katta olduğunu ve silah sesi üzerine asma kata çıktığını söylerken Mustafa K. ise, ''Tunahan, getirdiği silahla oynuyordu. Ben de dipçikten tuttum. Silahı bırakmasını söylüyordum. O sırada silah ateş aldı. Nasıl ateş aldığını bilmiyorum. Kanlar içinde görünce şoka girdim. Korktuğum için intihar ettiğini söyledim'' dediği öğrenildi. 

İki şüpheli ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi ve olay sonrası hazırlanan bilirkişi raporlarını inceleyen Konya Ağır Ceza Mahkemesi, olayın taksirle olmaktan çıkıp suçun nevinin değişmesi üzerine şüpheliler hakkında yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Bunun üzerine her iki şüphelide tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Süleyman Soylu'dan olay sözler Bizi teröristler ve tecavüzcüler listesine koydu
Bakan Süleyman Soylu'dan olay sözler Bizi teröristler ve tecavüzcüler listesine koydu
HDP'li belediyeden şehit yakınlarına eziyet
HDP'li belediyeden şehit yakınlarına eziyet
PKK'nın sözde Karadeniz karargahı imha edildi!
PKK'nın sözde Karadeniz karargahı imha edildi!
Huawei'den kötü haber üretimi durdurdu
Huawei'den kötü haber üretimi durdurdu
İran’dan ABD’ye tehdit: Düşmanı uyarıyorum gemilerinizi batırırız
İran’dan ABD’ye tehdit: Düşmanı uyarıyorum gemilerinizi batırırız
Öğretmen, şakalaşan öğrencileri tüm okulun gözü önünde dövdü!
Öğretmen, şakalaşan öğrencileri tüm okulun gözü önünde dövdü!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Temel Karamollaoğlu'dan Suriyeli mültecilere destek: Aç mı kalsınla
Temel Karamollaoğlu'dan Suriyeli mültecilere destek: Aç mı kalsınla
ABD polisi "Trump şeytan" diyerek üzerine yürüyen şüpheliyi vurdu
ABD polisi "Trump şeytan" diyerek üzerine yürüyen şüpheliyi vurdu
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm fragmanı sezon finali
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm fragmanı sezon finali
Sel sularının sürüklediği minibüsü yoldaki delik yuttu
Sel sularının sürüklediği minibüsü yoldaki delik yuttu
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Virajı alamayan kamyon devrildi: 2 yaralı
Virajı alamayan kamyon devrildi: 2 yaralı
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali