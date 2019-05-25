GÜNCEL

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden kent genelinde sabah saatlerinde aralıklarla sağanak yağmur olacağı şeklinde uyarılar yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde de sağanak yağmur etkisini gösterdi. Uyarılara rağmen tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar aniden bastıran yağıştan korunmak için saçak altlarında bekledi. Yağmurun aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı: Teşekkürler Adriano
Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı: Teşekkürler Adriano
UEFA'nın son kararı! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
UEFA'nın son kararı! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması O tür sıkıntıları yaşamış biri
Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması O tür sıkıntıları yaşamış biri
Venezuela’da cezaevinde isyan: 29 ölü
Venezuela’da cezaevinde isyan: 29 ölü
Hulusi Akar'dan son dakika Yunanistan açıklaması!
Hulusi Akar'dan son dakika Yunanistan açıklaması!
TÜİK Başkanı Yinal Yağan trafik kazası geçirdi
TÜİK Başkanı Yinal Yağan trafik kazası geçirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Virajı alamayan kamyon devrildi: 2 yaralı
Virajı alamayan kamyon devrildi: 2 yaralı
Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması O tür sıkıntıları yaşamış biri
Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması O tür sıkıntıları yaşamış biri
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm fragmanı sezon finali
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm fragmanı sezon finali
15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı yıkan istek! 'Öldür beni'
İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı yıkan istek! 'Öldür beni'
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
22 yaşındaki gencin cansız edeni 3 metrelik atık kuyusunda bulundu
22 yaşındaki gencin cansız edeni 3 metrelik atık kuyusunda bulundu
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali