MEDYA

Çukur 67. bölüm fragmanı: 2. sezon 34. bölüm sezon finali

Çukur dizisi 67. sezon finali bölümü (2. sezon 34. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 67. sezon finali bölümüyle 27 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 67. sezon finali bölümü (2. sezon 34. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 27 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
İzmir'de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
Sakarya'da dilenci kadın polisin tabancasını almaya kalkıştı
Sakarya'da dilenci kadın polisin tabancasını almaya kalkıştı
Fatih Terim Stadı'nın ismi değişiyor mu?
Fatih Terim Stadı'nın ismi değişiyor mu?
Başakşehir Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da dilenci kadın polisin tabancasını almaya kalkıştı
Sakarya'da dilenci kadın polisin tabancasını almaya kalkıştı
Brezilya’da insanlıktan utandıran görüntüler
Brezilya’da insanlıktan utandıran görüntüler
Hercai 11. bölüm 2. fragmanı
Hercai 11. bölüm 2. fragmanı
Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi
Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın 18 ölü
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın 18 ölü
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Ankara metrosunda nefes kesen anlar!
Ankara metrosunda nefes kesen anlar!
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş