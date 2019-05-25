CHP

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a canlı yayın cevabı

İSTANBUL Beykoz’da esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla buluşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın kendisiyle canlı yayına çıkma konusuna olumlu yaklaşımı için konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz’da esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla buluştu.

İftar programı sonrasında değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın kendisiyle canlı yayına çıkma konusuna olumlu yaklaşımı için “Ben söyledim zaten. Olumlu bir yanıt verdiyse çıkarız. Zevkle. İletişim kurarız. Arkadaşlarımız konuşur. Gün ve tarihi belirleriz ve çıkarız” dedi.

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