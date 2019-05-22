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Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 519. yeni bölümüyle 24 Mayıs 2019 Cuma akşamı Kanal D'de olacak. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 519. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 24 Mayıs 2019 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

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