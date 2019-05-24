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24 Mayıs Türkiye Gündemi

24 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan: İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ''Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız." dedi.

Annesinin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu ağlattı

Hava İmamoğlu: "Çocuklarım okusun diye çok uğraştım. Onun bir damla terini bile helal etmiyorum" sözleri karşısında duygulanan Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına boğuldu.

KONDA'nın sahibi Bekir Ağırdır'dan bomba seçim açıklaması!

Bekir Ağardır, bu seçimde İmamoğlu'nun oyunun artacağını, Yıldırım’ın ise kazanmasının belirleyecek şeyin sandığa gidecek küskün AK Partililerin oranı olacağını açıkladı.

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı

Soylu, "Senin İstanbul'da ne işin var" diyen Ekrem İmamoğlu'na "Biz kimsenin nereye gittiğine karışmıyoruz, nereye giderse gitsin ama sen bana laf söylerken dikkatli ol.'' dedi.

Maçoğlu'ndan "Dersim tabelası" açıklaması

Mehmet Maçoğlu, kamuoyunda çok fazla tepkilere neden olan belediye tabelasına Dersim yazılmasıyla ilgili "Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız" dedi.

Gökçınar'dan bomba İmamoğlu açıklaması!

İmamoğlu hakkında değerlendirme yapan Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, YSK kararıyla ilgili "Kim olursa olsun burada yapılan bir haksızlıktır" diye konuştu.

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