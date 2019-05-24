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Şahan Gökbakar'ın utanma videosu sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'na "her şey güzel olacak" etiketiyle verdiği destek ve AK Partilli Ali İhsan Yavuz'un taklidini yapmasıyla gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar, bu kez de takipçilerine "Utanma duygusu" üzerine bir soru sordu.

Oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme yönelik göndermeler yapmaya devam ediyor. İlk olarak Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle dikkat çeken Şahan Gökbakar tepkilere rağmen geri adım atmadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un taklidini yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gözler önüne seren Gökbakar pek çok yerde haber oldu.

Ali İhsan Yavuz, kendisini taklit eden Şahan Gökbakar'a esprili bir dille "Taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi." demişti. Şahan Gökbakar, Ali İhsan Yavuz'a espriye açık bir siyasetçi olduğu için teşekkür ederek şu ifadeleri kullanmıştı: "Niyetimiz bozuk olmasın: "Diyetimde şu sıralar tam kanunsuzluk hakim Ali İhsan Bey. Neyse diyetimizi bozsak da, niyetimiz bozuk olmasın en onemlisi o."

Utanma üzerine video paylaştı O günden bu yana zaman zaman yaptığı çıkışlarla siyasi gündemi yakından takip ettiğini gösteren Şahan şimdi de ‘Utanmak’ üzerine bir video paylaştı. 

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