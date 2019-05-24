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Müge Anlı 17 yıl önce parka terk edilen genç kızı ailesine kavuşturdu

Henüz 1,5 yaşındayken abisiyle birlikte parka terk edilen genç kız, ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anlı, kısa süre içinde genç kızın annesine ulaşarak, 17 yıllık hasreti sona erdirdi.

17 yıl önce ailesi tarafından terk edilen Kader, ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Genç kız, gerçekleşen yayında annesi ile ilk kez konuşurken, stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

İstanbul Kağıthane'de 11 Ağustos 2002 günü 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu ile 2,5 yaşındaki ağabeyi Çeliktepe Parkı'na terk edildi. Polis tarafından bulunan ve ailesi ortaya çıkmayan iki kardeşe, Kader ve Mustafa Çeliktepe ismi verildi. Ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildiler.

18 YAŞINA BASAR BASMAZ MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

Çocuklukları yurtta geçen iki kardeşin aile özlemi hiç bitmedi. Kader Çeliktepe, 18 yaşını doldurur doldurmaz Müge Anlı'ya başvurarak ailesini aramak istedi. Müge Anlı, genç kızı dün yayınında konuk etti. Kader Çeliktepe, ailesine ait hiçbir bilgiye sahip değildi.

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