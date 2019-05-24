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Otel rezervasyonlarında bayram tatili patlaması yaşanıyor

Ramazan Bayram’ı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Güney Ege’ye olan rezervasyonlarda patlama yaşanıyor. Bölgede bulunan birçok otel doldu.

Bölgelerine yönelik ciddi bir talep artışı olduğunu belirten Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Genel Sekreteri Fahri Tan, “İç pazardan ve yurt dışından Bayram dönemine yönelik ciddi talepler geldi. Bayram dönemi genel olarak Akdeniz ve Ege’de çok talep gördü. Oteller bir çoğu ya doldu, ya da doluluğa yakın bir noktada. Bu dönemi spesifik olarak ele alırsak, durumlar iyi ve otellerimizin birçoğu dolu, birçoğu da dolmak üzere. Bayramda tatil planlayan yerli misafirlerimizin birçoğu erken davrandı. Çokta mantıklı hareket ettiler. Erken rezervasyon döneminde yüzde 30’lara varan indirimlerle tatil paketlerini satın aldılar. Son dakikaya kaldığınız zaman bu oranları bulma şansınız kalmıyor. Otellerin tamamı dolmadan, yerli misafirlerin karar vermesinde fayda var. Bayram tatilleri için çok daha geç kalmadan, fiyatlar yükselmeden rezervasyonlarını yaptırmalarında yarar görüyoruz.” dedi. 


Siteler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Örs Maris Otel Genel Müdürü Galip Avşar ise, Ramazan Bayramı tatil döneminde doluluk oranlarının yüzde yüz olduğunu belirtti. Tatil planı yapanların elini çabuk tutması önerisinde bulunan Avşar, “Şuanda otelimizde doluluk yüzde yüz. Talepler daha da devam ediyor. Talepleri karşılayamıyoruz. Gelen talepleri çevredeki otellere yönlendiriyoruz. Marmaris için boş odalar çok sınırlı. Biran önce yerli misafirlerin rezervasyonlarını yapmalarını tavsiye ederim” dedi. 

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