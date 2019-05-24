24 Mayıs Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, bu yıl içerisinde sağlık ordusuna 30 bin yeni atama yapılacağını müjdeledi.

İmamoğlu'ndan YSK'ya "gerekçeli karar" tepkisi

Ekrem İmamoğlu, YSK'nın önceki gün kamuoyu ile paylaştığı gerekçeli karara tepki gösterdi. İmamoğlu, YSK'nın kararı için "gerekçesiz karar" nitelemesinde bulundu.

Komünist Başkan Maçoğlu'ndan "Dersim tabelası" açıklaması

TKP'nin Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kamuoyunda çok fazla tepkilere neden olan belediye tabelasına Dersim yazılmasıyla ilgili "Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız" dedi.

Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderilecek mi?

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Orta Doğu'ya 5 bin veya 10 bin asker gönderecekleri iddialarının doğru olmadığını ancak ek kuvvet göndermelerinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan bomba İmamoğlu açıklaması!

Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, YSK kararıyla ilgili "Kim olursa olsun burada yapılan bir haksızlıktır" diye konuştu.

5 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin 17'lik transferi

Fenerbahçe, İran 1. Lig ekiplerinden İstiklal'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşma sağladı.