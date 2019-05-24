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Sarıyer’de İETT Otobüsü öndeki otobüse çarptı; 2 yaralı

Sarıyer’de sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle kayan İETT otobüsü öndeki başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kaza esnasında her iki otobüs içerisinde herhangi bir yolcunun olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza sonrası iki otobüs sürücüsü de yaralandı.

Kaza, saat 06:30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TT 6349 plakalı İETT Halk Otobüs, sürücüsünün yoğun yağış nedeniyle yavaşladığı esnada aynı yönde seyir halinde olan 34 TP 6337 plakalı İETT Özel halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Kayan otobüs öndeki otobüse çarptıktan sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada iki otobüs sürücüsü de yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. 

Kaza esnasında her iki otobüs içerisinde herhangi bir yolculun olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Otobüslerin olay yerine çağrılan çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

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