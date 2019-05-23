MAGAZİN

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi

Evlilik programıyla adını duyuran Naz Mila dünyaevine girdi. Mila, nikah sırasında çekilen videoyu da Instagram'dan paylaştı.

Katıldığı izdivaç programındaki açıklamalarıyla adını duyuran Naz Mila sonunda muradına erdi. Bir süredir birlikte olduğu Gürkan isimli sevgilisiyle evlenen Mila takipçilerine müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahtan çekilen videoyu paylaşan Naz Mila, "Evlenme programında evlenmedim ama kendim bakın nasıl bir koca buldum. Evet evlenemezsin dediler evlendim. Hem de beni çok güzel seven bana özel hissettiren her istediğimi tek kelimemle önüme sunan en önemlisi de benim sevdiğim adamla çok mutluyum senin gibi bir eşe sahip olduğum için" notunu ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan yıllar önce trafik kazası sonrası yaşadıkları anlattı
Erdoğan yıllar önce trafik kazası sonrası yaşadıkları anlattı
Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderilecek mi?
Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderilecek mi?
Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme
Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme
Şener Özbayraklı imzaya kaldı
Şener Özbayraklı imzaya kaldı
Ruhani: Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor
Ruhani: Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor
Kütahya'da küçük çocuğa mesajla tacize tutuklama
Kütahya'da küçük çocuğa mesajla tacize tutuklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi
Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi
Bolu'da TIR'a çarpan lüks araç hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı
Bolu'da TIR'a çarpan lüks araç hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
İstanbul Esenyurt'ta öfkeli adam genç kıza dehşeti yaşattı
İstanbul Esenyurt'ta öfkeli adam genç kıza dehşeti yaşattı
İzmir'de uyuşturucu etkisindeki bir genç ortalığı birbirine kattı
İzmir'de uyuşturucu etkisindeki bir genç ortalığı birbirine kattı
NASA 2020 Mars bileti isim yardırma nasıl olur paralı mı?
NASA 2020 Mars bileti isim yardırma nasıl olur paralı mı?
Denizli'de kaçak sakatat işleme tesisinde şok edici manzara
Denizli'de kaçak sakatat işleme tesisinde şok edici manzara
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?